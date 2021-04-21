В Австрии передумали регистрировать "Спутник V" в обход Евросоюза

Австрия не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", она решила дожидаться результатов проверки препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

"Нет, мы договорились о проверке в ЕМА", — отметил министр в эфире телеканала ORF-2, отвечая на вопрос, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата от ковида.

Мюкштайн добавил, что объём имеющихся данных о вакцине из РФ "пока немного скудный".

"Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА", — подчеркнул глава австрийского Минздрава.

По его словам, для него важно, чтобы "каждый житель страны знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина". Министр добавил, что он не знает, как выглядит будущий договор с Россией о закупке "Спутника V".

Напомним, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц решительно отстаивал свою позицию по покупке "Спутника V" и объяснял, что это значительно ускорило бы вакцинацию в Австрии. По его мнению, те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе и российский, например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население.

10 апреля Курц объявил, что переговоры с РФ о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, закупка российского препарата считается возможной для Австрии. Канцлер также заявлял о готовности зарегистрировать вакцину в обход Евросоюза. А 19 апреля стало известно, что Австрия закупит один миллион доз российской вакцины от ковида "Спутник V", но применение препарата станет возможным лишь после его регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

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