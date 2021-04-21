Британский коронавирус-мутант обнаружен ещё в пяти странах
С сентября этот вариант источника пандемии нашли уже в 137 государствах. Он распространяется быстрее, но на тяжести заболевания не сказывается.
Фото © ТАСС / Andre Penner
Новая британская версия коронавируса обнаружена ещё в пяти странах. Теперь количество стран, где гуляет штамм VOC 202012/01, увеличилось до 137. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, другие вирусы-мутанты также увеличили географию распространения.
В еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится, что с 13 апреля разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в пяти дополнительных странах, вариант 501Y.V2, обнаруженный в ЮАР, — также в пяти странах, а P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, — в двух.
"По состоянию на 20 апреля в общей сложности 137 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 85 стран — о варианте 501Y.V2 и 52 страны — о присутствии штамма P.1", — отметили в ВОЗ.
Ранее учёные доказали, что британский штамм коронавируса не является более смертоносным и не усиливает тяжесть протекания болезни. Однако он распространяется лучше других разновидностей и несёт большую вирусную нагрузку.
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