Аплодисментами и криками: на улицах с радостью восприняли вердикт убийце Флойда — видео

На улицах с радостью восприняли вердикт убийце Джорджа Флойда. Видео © Twitter / Caroline Haskins

Сотни американцев собрались у здания суда в Миннеаполисе (штат Миннесота), где присяжные выносили вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину. Он обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Собравшиеся с радостью восприняли новость о том, какое решение приняло жюри присяжных. Многие из демонстрантов также начали аплодировать, после чего стали выкрикивать имя погибшего Флойда.

После оглашения вердикта экс-полицейскому жители Штатов начали выходить на улицу и в других местах страны. В частности, в Нью-Йорке: на Таймс-сквер, в Бруклине. Власти призвали людей не устраивать беспорядки и соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинений, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

Напомним, летом 2020 года после того, как жёсткие действия полиции при задержании Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. Лайф также рассказывал, что Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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