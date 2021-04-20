Пушков резко ответил Зеленскому на его обращение к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский играет пустыми словами в своём обращении к российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Зеленский говорит всё не то. Словно он не знает, что в Киеве мечтают "зачистить" ДНР и ЛНР. Словно не знает о том, как люди там ненавидят тех, кто их бомбил и обстреливал все эти годы. Словно не в курсе, сколько там похоронили родных и близких. Словно не помнит, как поступили с русскими в Одессе в мае 2014 года", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинскому президенту стоит прекратить играть пустыми словами. Для начала ему следует полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса.

"А пока он это не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла", — резюмировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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