Глава МИД Украины оценил вероятность скорой войны с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряжённость на границе с Россией перерастёт в полномасштабную войну. Своим мнением глава МИД Незалежной поделился на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Как утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства, в данный момент невозможно конкретно сказать, пойдёт ли Москва на обострение конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что полностью исключать этот сценарий нельзя.

"Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины, через несколько недель", — полагает украинский министр.

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