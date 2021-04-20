Глава МИД Украины оценил вероятность скорой войны с Россией
По его мнению, Москва будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Киева, через несколько недель.
Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряжённость на границе с Россией перерастёт в полномасштабную войну. Своим мнением глава МИД Незалежной поделился на пресс-конференции для иностранных СМИ.
Как утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства, в данный момент невозможно конкретно сказать, пойдёт ли Москва на обострение конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что полностью исключать этот сценарий нельзя.
"Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины, через несколько недель", — полагает украинский министр.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена воевать и якобы нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Несколько дней назад он представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий секторальные санкции. В Кремле же ранее напомнили об условиях деэскалации на Украине: обстановка в регионе сможет нормализоваться лишь после отказа Киева от провокаций.
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