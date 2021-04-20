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Категорий: 18

"Не перезвонил": Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым

Неудавшийся разговор дипломат считает одной из причин, по которой Киев и Москва сейчас не ведут переговоров.

20 апреля 2021, 16:42
<p>Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire, Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire, Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что звонил российскому коллеге Сергею Лаврову несколько месяцев назад, однако не получил ответа. По его словам, связаться с Москвой его попросил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил", — сказал Кулеба на пресс-конференции.

Этот факт он считает одной из причин, почему Россия и Украина сейчас не ведут переговоров. А ещё одним назвал неудачные переговоры "нормандской четвёрки", прошедшие накануне. Кулеба заметил, что разговор длился три часа, однако РФ якобы "не демонстрировала достаточного конструктива".

Глава МИД Украины указал на "красную линию" в отношениях с Россией

Глава МИД Украины указал на "красную линию" в отношениях с Россией

Дозвониться министр до Лаврова не смог, потому что в этот момент главы МИД РФ не было в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции контактной группы и отношений Киева с Донецком и Луганском", — заметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что этот вопрос киевским властям нужно обсуждать с представителями ЛНР и ДНР Владиславом Дейнего и Натальей Никоноровой соответственно, номера которых должны быть у Кулебы в мобильном в первую очередь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен воевать и якобы нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом тут же призвал НАТО к более интенсивному сотрудничеству с Украиной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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