"Не перезвонил": Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым
Неудавшийся разговор дипломат считает одной из причин, по которой Киев и Москва сейчас не ведут переговоров.
Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire, Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что звонил российскому коллеге Сергею Лаврову несколько месяцев назад, однако не получил ответа. По его словам, связаться с Москвой его попросил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил", — сказал Кулеба на пресс-конференции.
Этот факт он считает одной из причин, почему Россия и Украина сейчас не ведут переговоров. А ещё одним назвал неудачные переговоры "нормандской четвёрки", прошедшие накануне. Кулеба заметил, что разговор длился три часа, однако РФ якобы "не демонстрировала достаточного конструктива".
Дозвониться министр до Лаврова не смог, потому что в этот момент главы МИД РФ не было в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции контактной группы и отношений Киева с Донецком и Луганском", — заметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что этот вопрос киевским властям нужно обсуждать с представителями ЛНР и ДНР Владиславом Дейнего и Натальей Никоноровой соответственно, номера которых должны быть у Кулебы в мобильном в первую очередь.
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен воевать и якобы нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом тут же призвал НАТО к более интенсивному сотрудничеству с Украиной.
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