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Регион
Опубликовано 20 апреля 2021, 19:20

Черногория отменит все ограничения на въезд россиян, включая ПЦР-тесты

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Такие же послабления коснутся граждан Украины, Белоруссии и Северной Македонии.

Черногория намерена отменить все ограничения на въезд туристов из России. Речь идёт в том числе об обязательном ПЦР-тестировании на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр финансов балканской страны Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — написал он в своём твиттере.

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Спаич добавил, что Черногория остаётся надёжным и безопасным направлением и в текущем году. Однако он не озвучил точную дату снятия ограничений.

Ранее Лайф рассказывал, что Черногория продлила период безвизового въезда для российских туристов. Пребывать в стране граждане РФ могут до 90 дней с действующим загранпаспортом.

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Варвара Романова
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