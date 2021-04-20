Черногория отменит все ограничения на въезд россиян, включая ПЦР-тесты
Такие же послабления коснутся граждан Украины, Белоруссии и Северной Македонии.
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Черногория намерена отменить все ограничения на въезд туристов из России. Речь идёт в том числе об обязательном ПЦР-тестировании на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр финансов балканской страны Милойко Спаич.
"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — написал он в своём твиттере.
Спаич добавил, что Черногория остаётся надёжным и безопасным направлением и в текущем году. Однако он не озвучил точную дату снятия ограничений.
Ранее Лайф рассказывал, что Черногория продлила период безвизового въезда для российских туристов. Пребывать в стране граждане РФ могут до 90 дней с действующим загранпаспортом.
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