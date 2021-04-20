Умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников

Отмечается, что ветеран умер у себя дома. По предварительным данным, у него было онкологическое заболевание.

Котельников был последним бойцом, защищавшим Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны, кто дожил до наших дней. Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Он был двенадцатилетним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка, когда началась война. Встретил её в Брестской крепости. После войны служил в Бресте более 20 лет. В последние годы ветеран жил в Москве.