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В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил брошенный посетителем мячик и умер

Четырёхлапый жил в зоосаде с 1998 года. Будучи медвежонком, он потерял маму и забрёл в посёлок на Чукотке.

20 апреля 2021, 16:08
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/wall-32182751_6233878" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Екатеринбург"</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Екатеринбург"

Белый медведь по кличке Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга, умер, съев брошенный в вольер посетителем мячик. Об этом сообщает группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

"Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки. Дорогие посетители, призываем вас к бережному отношению к животным зоопарка! Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных "подарков", — цитирует паблик сообщение зоосада.

На Сахалине медведь прогулялся вокруг забора школы — видео

На Сахалине медведь прогулялся вокруг забора школы — видео

Отмечается, что Умка родился в дикой природе, но, ещё будучи медвежонком, остался без мамы. Малыш забрёл в посёлок на Чукотке, где местные жители отбили его от напавших собак, а затем поселили в сарае. Медведь рос, и оставлять его в населённом пункте было опасно, а к самостоятельной жизни Умка был не готов. Тогда его и отправили в Екатеринбургский зоопарк, где он жил с 1998 года.

Ранее Лайф рассказывал, как белый медведь едва не сорвал манёвр ВМФ с синхронным всплытием атомных подлодок. Во время учений экспедиции "Умка-2021" хозяин Арктики долго топтался на месте, где должен был появиться военный корабль, и не желал уходить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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