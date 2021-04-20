В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил брошенный посетителем мячик и умер

Белый медведь по кличке Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга, умер, съев брошенный в вольер посетителем мячик. Об этом сообщает группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

"Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки. Дорогие посетители, призываем вас к бережному отношению к животным зоопарка! Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных "подарков", — цитирует паблик сообщение зоосада.

Отмечается, что Умка родился в дикой природе, но, ещё будучи медвежонком, остался без мамы. Малыш забрёл в посёлок на Чукотке, где местные жители отбили его от напавших собак, а затем поселили в сарае. Медведь рос, и оставлять его в населённом пункте было опасно, а к самостоятельной жизни Умка был не готов. Тогда его и отправили в Екатеринбургский зоопарк, где он жил с 1998 года.

Ранее Лайф рассказывал, как белый медведь едва не сорвал манёвр ВМФ с синхронным всплытием атомных подлодок. Во время учений экспедиции "Умка-2021" хозяин Арктики долго топтался на месте, где должен был появиться военный корабль, и не желал уходить.

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