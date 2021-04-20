Военный обозреватель раскрыл, зачем корабли НАТО стремятся в Чёрное море

Военные корабли НАТО стремятся попасть в Чёрное море, чтобы отработать прицеливание по базам ракетных войск стратегического назначения РФ. Таким мнением поделился военный обозреватель, полковник запаса России Виктор Литовкин в беседе с порталом Ura.ru.

"Почему они рвутся в Чёрное море? Во-первых, чтобы показывать, кто хозяин в Чёрном море. А с другой стороны, они прицеливаются к нашим базам ракетных войск стратегического назначения, которые расположены в Калужской, Тверской, Ивановской, Саратовской областях", — сказал эксперт.

По его словам, военные корабли НАТО могут нести ядерные боеголовки. Речь идёт о "Томагавках" — крылатых ракетах большой дальности, которые летают на две с половиной тысячи километров. При этом Литовкин подчеркнул, что отдыхающим на Чёрном море ничего не угрожает, ведь у России выстроена сильная линия обороны в этом регионе.

В свою очередь, военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин отметил, что все страны, которые обозначили военное присутствие в Чёрном море, должны ответственно отнестись к ситуации. Он добавил, что ошибка в расчётах может привести к весьма печальным последствиям.

Ранее Лайф рассказывал, что в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.

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