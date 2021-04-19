"Два корабля ничего не решают": Пушков посоветовал Лондону не тратиться на "поддержку" Украины в Чёрном море

Член Совета Федерации Алексей Пушков порекомендовал премьеру Великобритании Борису Джонсону воздержаться от отправки военных кораблей в Чёрное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Это дело бесполезное, написал сенатор в своём телеграм-канале.

Сенатор привёл результаты опроса, проведённого британским таблоидом Daily Express. В нём говорится, что 73% респондентов выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы, и только 24% поддержали вмешательство Великобритании в ситуацию.

"И это при мощнейшей антироссийской пропаганде! Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране многих жизней и денег. Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Чёрное море "в знак поддержки Украины". Дело бесполезное, ничем он её не поддержит, два корабля ничего не решают", — объяснил Пушков.

Сенатор убеждён, что Лондон может обойтись без "этой ненужной демонстрации британских постимперских комплексов". На сбережённые средства сенатор советует Джонсону побеспокоиться о своих жителях и закупить у России вакцину "Спутник V".

Ранее Лайф сообщал, что Лондон намерен выразить поддержку Киеву и НАТО на фоне "ситуации на российско-украинской границе". Эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Чёрное море.

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