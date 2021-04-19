Врач рассказал о русском корнеплоде с волшебными свойствами

О растении, которое поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Врач заметил, что о редьке сегодня вспоминают редко, однако этот очищающий и бактерицидный продукт много лет использовался для укрепления иммунитета. Растение благотворно влияет на самые разные системы человеческого организма. По словам медика, корнеплод способен расти в самых разных условиях, а также обладает массой полезных свойств. Так, редька положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, поскольку содержит много серы.

"Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжёлых металлов, для вредных веществ", — пояснил Михаил Лущик.

Фитотерапевт отметил: редька — отличное лекарство от простуды благодаря содержащимся в ней витаминам группы B и группы С. Помимо этого она обладает бактерицидным эффектом. Во время заболевания можно использовать редьку, приготовленную по старинным рецептам, например с мёдом, или просто сок этого овоща.

Лущик порекомендовал применять чёрную редьку с большим количеством воды, чтобы пропотеть. Это действует как аспирин. Медик пояснил, что "через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки". А ещё в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, добавил фитотерапевт.

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