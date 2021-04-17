"Держаться от деревьев подальше": Врач объяснил, как спастись от сезонной аллергии

Весна всегда была непростым временем для аллергиков. Если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, — нужно идти к врачу. Специалист подберёт подходящий рецепт для решения проблемы. Об этом рассказал врач – аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

"В это время в средней полосе России пик пыления деревьев, и многие пациенты, кто в первый раз, а кто повторно, испытывают симптомы аллергии, или поллиноз. Это аллергическая реакция на пыльцу. Симптомы достаточно характерные, к ним относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чиханье и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить", — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Если к врачу попасть не удалось, то Бессмертный рекомендует принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами. Доктор советует умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку. Когда же вы находитесь на улице, стоит держаться от деревьев подальше.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам принимать душ, полоскать рот, а также промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии.

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