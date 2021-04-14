Аллергикам приготовиться: в Москве начался пыльцевой дождь
В городе фиксируется высокий уровень возбудителя заболевания, так как ольха и орешник вступили в стадию пыления.
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Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о высокой концентрации аллергенов в воздухе. По данным точного пыльцевого мониторинга Allergotop, содержание зёрен ольхи, орешника и ивы в атмосфере выше обычного.
В сообщении отмечается, что ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино". Также аллергикам нужно учесть и географию концентрации орешника — это Северный и Обручевский районы, Измайловский, Воронцовский и Царицынский парки.
Ранее россиянам дали советы на время сезона аллергии: можно самостоятельно отслеживать содержание раздражителей в воздухе с помощью специальных приложений и интернет-сайтов. В особенных случаях Роспотребнадзор рекомендует сменить климатическую зону на период цветения. Если такой возможности нет, то подойдут обычные гигиенические меры — душ, промывание глаз и носа.
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