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"Весна ворвалась ярким солнцем": Валерий Меладзе рассказал о рождении дочери

Артист стал отцом девочки в четвёртый раз. От первого брака у него есть Инга, Софья и Арина.

14 апреля 2021, 14:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNpfCzhHDhx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meladzevalerian</a></p>

Фото © Instagram / meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе рассказал в "Инстаграме" о том, что его супруга Альбина Джанабаева родила третьего ребёнка. Это произошло в День космонавтики.

"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко", — написал артист.

Он признался супруге в любви и отметил, что впереди их ждёт много нового и интересного. Имя новорождённой девочки пока не раскрыли.

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Для Меладзе и Джанабаевой малышка стала третьим общим ребёнком. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с бывшей женой Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

О грядущем пополнении в семье Альбина Джанабаева рассказала в марте, опубликовав снимок с округлившимся животом. Паре до последнего удавалось скрывать это событие.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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