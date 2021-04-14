"Весна ворвалась ярким солнцем": Валерий Меладзе рассказал о рождении дочери
Артист стал отцом девочки в четвёртый раз. От первого брака у него есть Инга, Софья и Арина.
Фото © Instagram / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе рассказал в "Инстаграме" о том, что его супруга Альбина Джанабаева родила третьего ребёнка. Это произошло в День космонавтики.
"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко", — написал артист.
Он признался супруге в любви и отметил, что впереди их ждёт много нового и интересного. Имя новорождённой девочки пока не раскрыли.
Для Меладзе и Джанабаевой малышка стала третьим общим ребёнком. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с бывшей женой Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.
О грядущем пополнении в семье Альбина Джанабаева рассказала в марте, опубликовав снимок с округлившимся животом. Паре до последнего удавалось скрывать это событие.
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