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Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса

И судя по тому, что весна закончится уже через полтора месяца, юморист сильно верит в способности своих друзей.

14 апреля 2021, 11:55

Фото © Instagram / garikkharlamov

40-летний Гарик Харламов решил вплотную заняться здоровьем и фигурами своих коллег, но сделал это в привычной ему манере

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

Он опубликовал в "Инстаграме" серию снимков, которые обработал фотошопом, чтобы показать, к чему им нужно стремиться

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

Чтобы никому не было обидно, начать Харламов решил с себя, посмеявшись над своим округлившимся лицом

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

Во внимание юмориста попали продюсер Иосиф Пригожин, актёр Сергей Бурунов и спортивный журналист Василий Уткин

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

Но больше всего досталось музыкальному сегменту шоу-бизнеса: не обошёл стороной Харламов певцов Сергея Жукова и Филиппа Киркорова, а также рэпера Доминика Джокера

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

"Ну что? Худеем к лету?" — иронично спросил под снимками комик. И подписчики оценили его инициативу

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

В комментариях даже отметились сами герои фотошопа, посмеявшись над шуткой и оставив горы смайликов

Фото © Instagram / garikkharlamov

Фото © Instagram / garikkharlamov

Отнимите у Кардашьян фотошоп: самые позорные проколы сестёр, над которыми до сих пор смеются в Сети

Отнимите у Кардашьян фотошоп: самые позорные проколы сестёр, над которыми до сих пор смеются в Сети

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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