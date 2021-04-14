Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса
И судя по тому, что весна закончится уже через полтора месяца, юморист сильно верит в способности своих друзей.
40-летний Гарик Харламов решил вплотную заняться здоровьем и фигурами своих коллег, но сделал это в привычной ему манере
Он опубликовал в "Инстаграме" серию снимков, которые обработал фотошопом, чтобы показать, к чему им нужно стремиться
Чтобы никому не было обидно, начать Харламов решил с себя, посмеявшись над своим округлившимся лицом
Во внимание юмориста попали продюсер Иосиф Пригожин, актёр Сергей Бурунов и спортивный журналист Василий Уткин
Но больше всего досталось музыкальному сегменту шоу-бизнеса: не обошёл стороной Харламов певцов Сергея Жукова и Филиппа Киркорова, а также рэпера Доминика Джокера
"Ну что? Худеем к лету?" — иронично спросил под снимками комик. И подписчики оценили его инициативу
В комментариях даже отметились сами герои фотошопа, посмеявшись над шуткой и оставив горы смайликов
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