Отнимите у Кардашьян фотошоп: самые позорные проколы сестёр, над которыми до сих пор смеются в Сети

Сёстры Кардашьян всегда пытаются вырваться вперёд и заполонить собою все соцсети. Девушки выкладывают фото и видео с шикарными фигурами: гладкой кожей, подтянутыми животами, пышными бёдрами и грудью. И всё подаётся так, будто эта идеальность — плоды упорного труда. Вот только некоторые снимки в Сети подтверждают обратное.

Фото © Instagram / kyliejenner, Twitter / Kylie Jenner Daily

Например, 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер так старалась соответствовать стандартам семьи, что, увеличивая бёдра в редакторе, упустила из вида бортик бассейна, который выдал все её манипуляции. После того как модель уличили во лжи, она быстро обрезала фото и опубликовала новое, но Интернет помнит всё, тем более такие позорные проколы.

Фото © Twitter / dcagiunta

А недавно вновь напомнила о себе Хлои Кардашьян, когда в Сеть слили её фото, сделанное дома на Пасху. Тогда-то фанаты, воочию увидевшие поплывшую талию и целлюлит 36-летней женщины, припомнили её старое фото. На нём видно, как в жизни звезда разительно отличается от того, что она выкладывает в "Инстаграм". Тонкий нос, выраженные скулы, изящная челюсть не имеют ничего общего с настоящей Хлои.

Видео © Instagram / kendalljenner

Но не все сёстры Кардашьян добавляют себе знаменитых объёмов. 25-летняя Кендалл Дженнер, фигура которой является настоящим эталоном Victoria’s Secret, наоборот, убирает в фотошопе лишние сантиметры на талии. Так, подписчики Кендалл, у которых развился настоящий комплекс из-за внешности кумира, заметили, как на одном из видео с модели слетел фильтр, оголяя нависшие над бельём бока.

Фото © Twitter / AndruEdwards

Но не только внешность так бездарно пыталась подправить Кендалл. Девушка хотела словить хайп и высказаться на популярную тему во время протестов в США. Она выложила очень насущное фото с плакатом "Жизни чёрных важны", вот только тень раскрыла враньё. На самом деле в руках у модели кроме бутылки с водой ничего не было.

Фото © Instagram / kimkardashian и kourtneykardash

А 40-летняя Ким и 41-летняя Кортни доказали поклонникам, что их семья не подчиняется даже законам материального мира, с помощью фотошопа переписав правила анатомии. Во время своих промокампаний Ким испугала фанатов шестью пальцами на ноге, а Кортни — непропорциональными ногами, выглядывающими из пены.

Авторы