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Отнимите у Кардашьян фотошоп: самые позорные проколы сестёр, над которыми до сих пор смеются в Сети

Знаменитое семейство каждый раз пытается предстать перед фанатами в идеальном свете, вот только для этого оно злоупотребляет фоторедакторами. И никто бы не цеплялся к маленьким огрехам, если бы они не были такими очевидными и вопиющими.

10 апреля 2021, 08:00

Фото © Соцсети

Сёстры Кардашьян всегда пытаются вырваться вперёд и заполонить собою все соцсети. Девушки выкладывают фото и видео с шикарными фигурами: гладкой кожей, подтянутыми животами, пышными бёдрами и грудью. И всё подаётся так, будто эта идеальность — плоды упорного труда. Вот только некоторые снимки в Сети подтверждают обратное.

Фото © Instagram / kyliejenner, Twitter / Kylie Jenner Daily

Фото © Instagram / kyliejenner, Twitter / Kylie Jenner Daily

Например, 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер так старалась соответствовать стандартам семьи, что, увеличивая бёдра в редакторе, упустила из вида бортик бассейна, который выдал все её манипуляции. После того как модель уличили во лжи, она быстро обрезала фото и опубликовала новое, но Интернет помнит всё, тем более такие позорные проколы.

Фото © Twitter / dcagiunta

Фото © Twitter / dcagiunta

А недавно вновь напомнила о себе Хлои Кардашьян, когда в Сеть слили её фото, сделанное дома на Пасху. Тогда-то фанаты, воочию увидевшие поплывшую талию и целлюлит 36-летней женщины, припомнили её старое фото. На нём видно, как в жизни звезда разительно отличается от того, что она выкладывает в "Инстаграм". Тонкий нос, выраженные скулы, изящная челюсть не имеют ничего общего с настоящей Хлои.

Видео © Instagram / kendalljenner

Но не все сёстры Кардашьян добавляют себе знаменитых объёмов. 25-летняя Кендалл Дженнер, фигура которой является настоящим эталоном Victoria’s Secret, наоборот, убирает в фотошопе лишние сантиметры на талии. Так, подписчики Кендалл, у которых развился настоящий комплекс из-за внешности кумира, заметили, как на одном из видео с модели слетел фильтр, оголяя нависшие над бельём бока.

Фото © Twitter / AndruEdwards

Фото © Twitter / AndruEdwards

Но не только внешность так бездарно пыталась подправить Кендалл. Девушка хотела словить хайп и высказаться на популярную тему во время протестов в США. Она выложила очень насущное фото с плакатом "Жизни чёрных важны", вот только тень раскрыла враньё. На самом деле в руках у модели кроме бутылки с водой ничего не было.

Фото © Instagram / kimkardashian и kourtneykardash

Фото © Instagram / kimkardashian и kourtneykardash

А 40-летняя Ким и 41-летняя Кортни доказали поклонникам, что их семья не подчиняется даже законам материального мира, с помощью фотошопа переписав правила анатомии. Во время своих промокампаний Ким испугала фанатов шестью пальцами на ноге, а Кортни — непропорциональными ногами, выглядывающими из пены.

Популярная блогерша завлекала фанатов большой грудью, пока те не узнали, кто скрывается под маской

Популярная блогерша завлекала фанатов большой грудью, пока те не узнали, кто скрывается под маской

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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