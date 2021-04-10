Егор Крид — о своей избраннице на "Холостяке": Мои бывшие всегда удачно выходят замуж
По словам музыканта, у Тимати, который сейчас участвует в популярном телепроекте, есть шанс найти свою любовь.
Фото © Instagram / klyukina_d
Российский певец Егор Крид заявил, что его бывшие девушки всегда удачно выходят замуж. Об этом он, как бывший главный герой шоу "Холостяк", сказал, комментируя участие Тимати в данном телепроекте. Крид в финале своего сезона выбрал Дарью Клюкину, однако вскоре они расстались.
В итоге Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. А вот Егор Крид свои отношения не особо афиширует.
"Сейчас там Тимур Ильдарович ищет любовь. Мне кажется, что у него есть шанс. Хотя мой опыт показывает, что нет. Зато мои бывшие всегда удачно выходят замуж. Ну, находят себе богатых партнёров", — отметил Крид в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ранее он рассказывал, что в финале "Холостяка" долго выбирал между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. Артист признался, что был влюблён в обеих участниц и выбор дался ему сложно. Однако в итоге заветное кольцо получила именно Клюкина.
WOW-stars
Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей
вчера в 15:25
"Можно я уйду?": Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал
вчера в 10:18
"У Долиной один из симптомов анорексии": Психиатр предупредил о последствиях быстрого похудения певицы
8 апреля, 16:08
Выбор редакции
"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"
Победительница "Холостяка" Клюкина удивила подписчиков новым образом
"Мы шли от героев": Козловский презентовал свой фильм "Чернобыль"
Сборная России по кёрлингу обыграла датчан и вышла в полуфинал чемпионата мира
В Китае оштрафовали компанию Alibaba почти на 3 миллиарда долларов
Комментариев: 0