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Егор Крид — о своей избраннице на "Холостяке": Мои бывшие всегда удачно выходят замуж

По словам музыканта, у Тимати, который сейчас участвует в популярном телепроекте, есть шанс найти свою любовь.

10 апреля 2021, 00:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/klyukina_d/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klyukina_d</a></p>

Фото © Instagram / klyukina_d

Российский певец Егор Крид заявил, что его бывшие девушки всегда удачно выходят замуж. Об этом он, как бывший главный герой шоу "Холостяк", сказал, комментируя участие Тимати в данном телепроекте. Крид в финале своего сезона выбрал Дарью Клюкину, однако вскоре они расстались.

В итоге Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. А вот Егор Крид свои отношения не особо афиширует.

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"Сейчас там Тимур Ильдарович ищет любовь. Мне кажется, что у него есть шанс. Хотя мой опыт показывает, что нет. Зато мои бывшие всегда удачно выходят замуж. Ну, находят себе богатых партнёров", — отметил Крид в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ранее он рассказывал, что в финале "Холостяка" долго выбирал между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. Артист признался, что был влюблён в обеих участниц и выбор дался ему сложно. Однако в итоге заветное кольцо получила именно Клюкина.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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