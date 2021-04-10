Егор Крид — о своей избраннице на "Холостяке": Мои бывшие всегда удачно выходят замуж

По словам музыканта, у Тимати, который сейчас участвует в популярном телепроекте, есть шанс найти свою любовь.

Российский певец Егор Крид заявил, что его бывшие девушки всегда удачно выходят замуж. Об этом он, как бывший главный герой шоу "Холостяк", сказал, комментируя участие Тимати в данном телепроекте. Крид в финале своего сезона выбрал Дарью Клюкину, однако вскоре они расстались.

В итоге Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. А вот Егор Крид свои отношения не особо афиширует.

"Сейчас там Тимур Ильдарович ищет любовь. Мне кажется, что у него есть шанс. Хотя мой опыт показывает, что нет. Зато мои бывшие всегда удачно выходят замуж. Ну, находят себе богатых партнёров", — отметил Крид в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.