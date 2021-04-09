"Она харизматичная девочка": Мария Погребняк вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в конфликте с Долиной
По её мнению, молодая девушка просто растерялась из-за критики народной артистки.
Фото © Instagram / mariapoga_
Создатель тикток-хауса и светская львица Мария Погребняк согласна со зрителями шоу "Музыкалити", которые сочли слишком жёсткой реакцию певицы Ларисы Долиной на пение популярной блогерши Вали Карнавал. По её мнению, молодая девушка просто растерялась перед народной артисткой.
Мария Погребняк вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в конфликте с Долиной. Видео © YouTube-шоу / Gazgolder
"Ей надо было просто донести до Ларисы Долиной, что она блогер и тиктокер и поёт для своей аудитории, которая её любит и поддерживает. И, конечно, она растерялась. И я бы растерялась на её месте, когда у тебя с одной стороны Галкин, с другой — Долина", — отметила в беседе с Лайфом Мария.
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Светская львица также добавила, что Валя очень милая, красивая и харизматичная девочка. По мнению Погребняк, у тиктокерши впереди большое будущее. Поэтому если она захочет серьёзно заняться музыкой, то обязательно будет работать над собой.
Напомним, ранее певица Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным".
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