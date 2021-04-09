Подозреваемая в краже денег и драгоценностей у Королёвой опровергла слухи о своём задержании

В ряде СМИ сегодня появилась информация о задержании Миланы Миломановой. Её якобы подозревают в краже драгоценностей и денег у певицы Наташи Королёвой. Однако, как рассказала представитель Миланы Диана Бичарова Лайфу, женщину никто не задерживал и она вообще не имеет никакого отношения к подобным обвинениям.

"Её не признали виновной, и факт кражи она не подтверждает. Более того, она в глаза не видела описи. Она не признавалась в краже, и никто её не задерживал и не собирается задерживать", — уточнила она.

По словам представителя Миланы, сейчас женщине действительно грозит две статьи "по факту кражи и распространения материалов", но никаких признательных показаний она не давала. Собеседница Лайфа отметила, что на Миломанову "повесили всех собак" из-за того, что женщина лично знакома с Королёвой и её мужем. Второй девушке, Анастасии Шульженко, не предъявили никаких обвинений, поскольку у неё есть железное алиби: в тот вечер она была занята в постели с Тарзаном.

Сама Миломанова подтвердила Лайфу, что находится дома.

Напомним, что о краже из квартиры Наташи Королёвой украшений на пять миллионов рублей, а также трёх тысяч евро стало известно после того, как певица вернулась из отпуска. Тогда же вокруг звёздной пары начался грандиозный скандал, связанный с изменой Тарзана. Пока супруги не было дома, стриптизёр пригласил в квартиру двух девушек. Одна из них позже заявила, что беременна от Тарзана.

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