Умер рэпер DMX

Музыкант Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице. Ему было 50 лет. Несколько дней назад рэпер был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли, пишет The New York Times.

О проблемах DMX с наркотиками известно давно. Так, в 2016 году он был при смерти — музыканта нашли на парковке без сознания. Как выяснилось, тогда он перебрал с запрещёнными веществами. Также в 2019 году Симмонс проходил реабилитацию — как раз после того, как отбыл наказание за уклонение от уплаты налогов.

А ранее Лайф писал, что рэпер Паша Техник угодил за решётку. Это уже второй по счёту срок исполнителя — в 2009 году он был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.

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