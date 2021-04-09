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Умер рэпер DMX

Врачи около недели боролись за его жизнь после передозировки наркотиков, но спасти 50-летнего исполнителя не смогли.

9 апреля 2021, 16:30
<p>Фото © Instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/p/B3iqqIfARi1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DMX </a></p>

Фото © Instagram.com / DMX

Музыкант Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице. Ему было 50 лет. Несколько дней назад рэпер был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли, пишет The New York Times.

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О проблемах DMX с наркотиками известно давно. Так, в 2016 году он был при смерти — музыканта нашли на парковке без сознания. Как выяснилось, тогда он перебрал с запрещёнными веществами. Также в 2019 году Симмонс проходил реабилитацию — как раз после того, как отбыл наказание за уклонение от уплаты налогов.

А ранее Лайф писал, что рэпер Паша Техник угодил за решётку. Это уже второй по счёту срок исполнителя — в 2009 году он был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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