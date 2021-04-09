"Люди обсуждали": Боня объяснила своё предположение о том, что принц Филипп умер прошлым летом

Телеведущая Виктория Боня предположила, что смерть принца Филиппа наступила не 9 апреля 2021-го, а ещё в прошлом году. В беседе с Лайфом бывшая звезда "Дома-2" объяснила, почему пришла к такому выводу.

"Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?" — написала звезда под новостью о смерти Филиппа в "Инстаграме".

По словам Бони, слухи о тяжёлом состоянии и смерти супруга королевы Великобритании она слышала от пожилых людей в Монако прошлой весной.

"Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была. Люди обсуждали вопрос его смерти в том году во время пандемии где-то в мае месяце. Я помню в Монако, причём это были такие пожилые люди, которые говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать", — сказала Боня.

При этом телеведущая заметила, что, возможно, принц Филипп находился на грани жизни и смерти.

Авторы