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"Люди обсуждали": Боня объяснила своё предположение о том, что принц Филипп умер прошлым летом

Телеведущая отметила, что такое мнение выглядит как бред сумасшедшего, но привела аргументы в пользу своей позиции.

9 апреля 2021, 16:03
<p>Виктория Боня. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLghKUpDlp4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victoriabonya</a></p>

Виктория Боня. Фото © Instagram / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня предположила, что смерть принца Филиппа наступила не 9 апреля 2021-го, а ещё в прошлом году. В беседе с Лайфом бывшая звезда "Дома-2" объяснила, почему пришла к такому выводу.

"Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?" — написала звезда под новостью о смерти Филиппа в "Инстаграме".

По словам Бони, слухи о тяжёлом состоянии и смерти супруга королевы Великобритании она слышала от пожилых людей в Монако прошлой весной.

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"Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была. Люди обсуждали вопрос его смерти в том году во время пандемии где-то в мае месяце. Я помню в Монако, причём это были такие пожилые люди, которые говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать", — сказала Боня.

При этом телеведущая заметила, что, возможно, принц Филипп находился на грани жизни и смерти.

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Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина
Никита Могилев
Никита Могилев

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