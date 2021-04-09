"Люди обсуждали": Боня объяснила своё предположение о том, что принц Филипп умер прошлым летом
Телеведущая отметила, что такое мнение выглядит как бред сумасшедшего, но привела аргументы в пользу своей позиции.
Виктория Боня. Фото © Instagram / victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня предположила, что смерть принца Филиппа наступила не 9 апреля 2021-го, а ещё в прошлом году. В беседе с Лайфом бывшая звезда "Дома-2" объяснила, почему пришла к такому выводу.
"Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?" — написала звезда под новостью о смерти Филиппа в "Инстаграме".
По словам Бони, слухи о тяжёлом состоянии и смерти супруга королевы Великобритании она слышала от пожилых людей в Монако прошлой весной.
"Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была. Люди обсуждали вопрос его смерти в том году во время пандемии где-то в мае месяце. Я помню в Монако, причём это были такие пожилые люди, которые говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать", — сказала Боня.
При этом телеведущая заметила, что, возможно, принц Филипп находился на грани жизни и смерти.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.
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