На Украине выпустили из-под стражи радикала и убийцу Стерненко, осуждённого на семь лет за похищение и пытки

Одесский апелляционный суд освободил из-под стражи экс-главу местной ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, которого ранее приговорили к семи годам колонии за разбойное нападение и похищение человека. Радикала отправили под круглосуточный домашний арест, пока защита пытается через апелляцию оспорить приговор.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс и является по-настоящему скандальным, поскольку против Стерненко сейчас слушается ещё одно уголовное дело по ещё более тяжкой статье — "Умышленное убийство". По версии следствия, 24 мая 2018 года в Одессе Стерненко смертельно ранил ножом человека в уличной драке. Несмотря на то что обвиняемый вёл стрим-трансляцию с места событий и, по данным независимой экспертизы, ударил ножом почти уползающего от него обессиленного человека, основная версия защиты строилась на версии самообороны: мол, это Стерненко отбивался от жертвы, а не наоборот.

Отметим, что прошлый судебный вердикт в отношении Стерненко вызвал массовые беспорядки прямо под Офисом президента Украины Зеленского. Изначально протест носил мирный характер, участники акции скандировали лозунги "Зелю геть!" и "Аваков чёрт!". Наиболее активные националисты попытались прорвать оцепление, но полиция начала оттеснять их. В ответ в правоохранителей полетели дымовые шашки и петарды, над толпой вспыхивали фаеры.



20 марта беспорядки в поддержку Стерненко продолжились. Более тысячи сторонников националиста вышли к Офису президента Украины, скандируя "Свободу Стерненко" и забрасывая здание фаерами. Протестующие разбили окна, обрисовали фасад свастикой, а у таблички с надписью "Президент Украины" добавили подпись "Лох". Надпись коммунальные службы не могли стереть несколько дней, восстановление здания обошлось в полтора миллиона гривен.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил страну с Третьим рейхом.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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