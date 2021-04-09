Оперштаб обсудит вопрос закрытия авиасообщения с Турцией
Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения полётов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным собеседника СМИ в туротрасли, операторы уже готовятся к введению дополнительных ограничений, вопрос только в том, какими будут эти меры.
"Мы морально готовимся к "лондонскому варианту": Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернётся из Турции", — говорит источник.
Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.
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