Путин созвонился с Эрдоганом: лидеры обсудили Донбасс, Карабах, "Спутник V" и Конвенцию Монтрё

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили целый ряд тем: ситуации в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, вопросы о российской вакцине "Спутник V" и Конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Эрдоган рассказал о том, как в Турции следят за безопасностью туристов, в том числе в контексте пандемии коронавируса. Также по просьбе турецкого лидера Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.

"Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", — отметили в Кремле.

Ещё одной из тем стало соблюдение Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которая регулирует сроки нахождения в Чёрном море военных судов нечерноморских государств.

"В связи с планами строительства Турцией канала "Стамбул" с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года", — говорится в заявлении.

А ранее Эрдоган назвал недопустимыми заявления Джо Байдена о Владимире Путине, а ответ российского лидера американскому коллеге — элегантным.

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