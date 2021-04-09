Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Политолог считает, что с помощью обострения в Донбассе Киев пытается спасти рейтинг Зеленского

А вчерашние заявления Дмитрия Козака эксперт назвал "чётким и очень сильным сигналом" окружению президента Украины.

9 апреля 2021, 14:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Украины, нагнетая истерию вокруг "новой войны" в Донбассе, действуют во внутриполитических целях и пытаются спасти рейтинг Владимира Зеленского, пошатнувшийся из-за экономического кризиса сложной ситуации с коронавирусом. Об этом РИА ФАН заявил политолог Максим Жаров.

Жаров назвал вчерашние заявления Дмитрия Козака "чётким и очень сильным сигналом" окружению президента Украины. Так, трактовка этих заявлений, по словам эксперта, может быть примерно такой: "Мы знаем, что вы, нагнетая истерию вокруг новой войны в Донбассе, блефуете во внутриполитических целях, спасая рейтинг своего патрона, и можете в этом заиграться".

Козак заявил, что Россия может встать на защиту своих граждан в Донбассе

Козак заявил, что Россия может встать на защиту своих граждан в Донбассе

"Главный кремлёвский переговорщик по Донбассу разоблачает также блеф украинской стороны в отношении выхода из Минских соглашений. Все эти сигналы направлены не только окружению Зеленского, но и "третьим странам", которые пытаются активно провоцировать Киев против России", — сказал Жаров.

Песков: Гражданская война на Украине будет угрозой для России

Песков: Гражданская война на Украине будет угрозой для России

Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1