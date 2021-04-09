Политолог считает, что с помощью обострения в Донбассе Киев пытается спасти рейтинг Зеленского

Власти Украины, нагнетая истерию вокруг "новой войны" в Донбассе, действуют во внутриполитических целях и пытаются спасти рейтинг Владимира Зеленского, пошатнувшийся из-за экономического кризиса сложной ситуации с коронавирусом. Об этом РИА ФАН заявил политолог Максим Жаров.

Жаров назвал вчерашние заявления Дмитрия Козака "чётким и очень сильным сигналом" окружению президента Украины. Так, трактовка этих заявлений, по словам эксперта, может быть примерно такой: "Мы знаем, что вы, нагнетая истерию вокруг новой войны в Донбассе, блефуете во внутриполитических целях, спасая рейтинг своего патрона, и можете в этом заиграться".

"Главный кремлёвский переговорщик по Донбассу разоблачает также блеф украинской стороны в отношении выхода из Минских соглашений. Все эти сигналы направлены не только окружению Зеленского, но и "третьим странам", которые пытаются активно провоцировать Киев против России", — сказал Жаров.

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