Козак заявил, что Россия может встать на защиту своих граждан в Донбассе
Пока такой необходимости нет, отметил он.
Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Россия может встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если масштаб конфликта будет соответствующим и появится такая необходимость. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак во время пресс-конференции в Москве.
"Всё зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", — сказал Козак.
Он отметил, что сейчас в Донбассе "закалённые в боях вооружённые формирования", способные держать оборону, поэтому необходимости защиты пока не возникает. Однако "всё зависит от другой стороны".
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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