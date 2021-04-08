Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

Третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет только в том случае, если будут соблюдаться все правила профилактики. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно [относиться] к правилам, которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают", — приводит её слова kp.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о крайне нестабильной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе. Она напомнила, что локдауны и ограничения — это сегодняшняя реальность в целом ряде европейских стран. Также Попова рассказала, что новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции. Кстати, заболеваемость ковидом в этой стране за последние недели выросла в три с половиной раза. Пожалуй, этот факт россиянам стоит учесть при планировании отпусков и поездок на майские.

За сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, умерло — 365 пациентов, выздоровело — 9558. В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2024 случая за сутки), Петербург (+695), Подмосковье (+567), Нижегородская (+243) и Ростовская (+239) области.

А вот антитела к коронавирусу есть уже у 40% жителей России.

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