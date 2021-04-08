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Новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Заболеваемость ковидом в этой стране за последние недели выросла в 3,5 раза. Пожалуй, этот факт россиянам стоит учесть при планировании отпусков и поездок на майские.

8 апреля 2021, 11:31

Аэропорт Стамбула.

Фото © Pixabay

Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции. Об этом заявила в эфире радио КП глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Очередной антирекорд по коронавирусу в Турции: почти 45 тысяч заболевших за сутки

Очередной антирекорд по коронавирусу в Турции: почти 45 тысяч заболевших за сутки

"Самое значимое количество завезённых штаммов — это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми", — уточнила она.

По словам Поповой, заболеваемость ковидом в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза. Этот факт россиянам стоит учесть при планировании отпусков и поездок на майские.

В Турции побит рекорд по новым случаям ковида: в пять раз больше, чем в России

В Турции побит рекорд по новым случаям ковида: в пять раз больше, чем в России

Напомним, что ещё в конце марта в Турции вновь ввели комендантский час и другие коронавирусные ограничения. Крупнейшие регионы — Стамбул, Анкара, Анталья и Айдын — по-прежнему считаются небезопасными.

Ранее Лайф писал, что в Турции запустили "вакцинный тур" в Россию за 100 тысяч рублей. Помимо двух порций "Спутника V" в путёвку включены: перелёт, размещение в хорошем отеле, сопровождение русскоязычного гида, прогулка по столице и даже посещение могилы Назыма Хикмета.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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