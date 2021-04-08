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"Проект не бросят": Эксперт раскрыл, как санкции США отразятся на судьбе "Северного потока – 2"

Ранее американский Минюст одобрил два пакета взысканий против строительства газопровода.

8 апреля 2021, 11:27
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал Лайфу, как новые санкции США против оператора "Северного потока – 2" могут отразиться на дальнейшей судьбе проекта.

"Очевидно, что проект, который построен больше чем на 90 процентов, не бросят. Его так или иначе достроят. И если будут проблемы с этой компанией, значит, будут придумывать какие-то обходные манёвры. Сложно сейчас сказать, что конкретно придумают, но проект всё равно запустят", — сказал Правосудов.

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Эксперт отметил, что реализация "Северного потока – 2" из-за санкций действительно замедляется, однако сказать, что США предпримут попытки навсегда остановить строительство газопровода, нельзя. По словам специалиста, американцы "не покупают у России газ, который идёт по трубе", поэтому формально Америка никакого отношения к проекту не имеет, а дальнейшая его судьба зависит от того, как европейские покупатели отреагируют на эти санкции.

"Европейцы вложили деньги в этот проект, соответственно, они заинтересованы, чтобы им эти деньги вернулись и вернулись с прибылью. Поэтому страны, которые хотят покупать газ, и дальше этого будут придерживаться. Газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию", — заключил Правосудов.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. Накануне, 7 апреля, в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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