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Лавров: США проводят против России "тупую" линию

Глава МИД заявил, что Москва будет отвечать на недружественные шаги Вашингтона.

8 апреля 2021, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже тупую, линию. Министр также назвал США ненадёжными партнёрами, на которых нельзя полагаться.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", — отметил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

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Дипломат также добавил, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.

"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация [США] завершила обзор "враждебных действий" России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах",  сказал глава МИД РФ.

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Помимо других шагов, которые уже привели к ухудшению отношений с Россией, накануне в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта. Кроме того, издание Bloomberg узнало, что Белый дом изучает возможность выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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