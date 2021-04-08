Более трети россиян сочли действующие налоги чрезмерными

Свыше трети россиян (36%) считают, что действующие налоги являются чрезмерными, среди них большая часть (49%) входит в возрастную группу 25–34 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом 52% респондентов заявили, что, напротив, согласны с действующими налогами, и лишь по мнению 1% участников опроса их недостаточно. Отмечается, что 42% россиян рассказали, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, и только 13% — меньше.

Нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогло назвать только 65% опрошенных. Половина россиян (51%) платит его через бухгалтерию своей компании, самостоятельно подаёт декларацию 8%. Совсем не платит 9% респондентов, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума разрешила оформлять вычеты по НДФЛ онлайн. Срок проверки сократится до месяца, а общий срок получения — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.

Авторы