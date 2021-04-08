Более трети россиян сочли действующие налоги чрезмерными
При этом свыше половины граждан согласны с налогами.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Свыше трети россиян (36%) считают, что действующие налоги являются чрезмерными, среди них большая часть (49%) входит в возрастную группу 25–34 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
При этом 52% респондентов заявили, что, напротив, согласны с действующими налогами, и лишь по мнению 1% участников опроса их недостаточно. Отмечается, что 42% россиян рассказали, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, и только 13% — меньше.
Нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогло назвать только 65% опрошенных. Половина россиян (51%) платит его через бухгалтерию своей компании, самостоятельно подаёт декларацию 8%. Совсем не платит 9% респондентов, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума разрешила оформлять вычеты по НДФЛ онлайн. Срок проверки сократится до месяца, а общий срок получения — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.
Выбор редакции
Госдума разрешила оформлять вычеты по НДФЛ онлайн
Стали известны самые популярные среди россиян объекты коллекционирования
Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги Zoom
Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины
Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс
Комментариев: 0