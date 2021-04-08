Джабаров заявил о зеркальных мерах в случае высылки из США российских дипломатов

В том случае, если США вышлют российских дипломатов, РФ может ответить зеркально. Об этом рассказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам сенатора, такие меры применяются в соответствии с международными нормами. Кроме того, парламентарий заметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать, чтобы продолжать санкционное давление на Россию.

Ранее издание Bloomberg узнало, что Белый дом изучает возможность введения в отношении России новых санкций — в частности, может выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки. Причиной такого решения США могут стать якобы "доказательства" причастности России к кибератаке в отношении компании SolarWinds с использованием её программного обеспечения Orion.

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