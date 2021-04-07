Bloomberg узнал о возможной высылке российских дипломатов из США

Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий и изучает возможность введения в отношении неё новых санкций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Белом доме.

Речь идёт о якобы вмешательстве РФ в выборы и хакерской атаке в отношении компании SolarWinds. По данным собеседников агентства, в качестве наказания Белый дом может выслать российских дипломатов, которых он сочтёт сотрудниками разведки. Попасть под ограничения могут также "близкие к президенту России Владимиру Путину лица и агентства, якобы связанные с вмешательством в выборы".