Bloomberg узнал о возможной высылке российских дипломатов из США
Санкции связаны с кибератакой через SolarWinds и якобы вмешательством в выборы в стране.
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Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий и изучает возможность введения в отношении неё новых санкций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Белом доме.
Речь идёт о якобы вмешательстве РФ в выборы и хакерской атаке в отношении компании SolarWinds. По данным собеседников агентства, в качестве наказания Белый дом может выслать российских дипломатов, которых он сочтёт сотрудниками разведки. Попасть под ограничения могут также "близкие к президенту России Владимиру Путину лица и агентства, якобы связанные с вмешательством в выборы".
Ранее глава корпорации Брэд Смит заявил, что существуют "доказательства" причастности России к кибератаке с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds на правительственные учреждения и частные компании США.
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