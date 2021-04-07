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Минюст США одобрил два пакета санкций против "Северного потока — 2"

В предварительный чёрный список включены компания – оператор проекта и её исполнительный директор.

7 апреля 2021, 20:55
<p>Фото © Nord-stream2.com</p>

Фото © Nord-stream2.com

Минюст США утвердил два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и намерен представить их на рассмотрение конгресса в мае. Но окончательного решения по ним ещё не принято. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника газеты, Минюст включил в предварительный чёрный список швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2"), а также её управляющего директора Маттиаса Варнига. Окончательное решение по санкциям, однако, не принято, утверждает инсайдер. Ограничения представят конгрессу в мае, последнее слово будет за президентом США Джо Байденом.

США планируют назначить спецпосланника для переговоров о прекращении строительства "Северного потока — 2"

США планируют назначить спецпосланника для переговоров о прекращении строительства "Северного потока — 2"

Напомним, "Северный поток – 2" находится на завершающем этапе строительства. Тем не менее США продолжают попытки помешать его запуску, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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