ПСЖ в напряжённом матче обыграл "Баварию", а "Челси" был сильнее "Порту" в ЛЧ

Парижане по ходу своего матча упустили преимущество в два мяча, но смогли дожать хозяев.

Французский клуб ПСЖ и лондонский "Челси" одержали победы в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Маурисио Почеттино сумела удачно съездить в гости к "Баварии", а подопечные Томаса Тухеля — к "Порту".

Парижане первой же атакой сумели открыть счёт в заснеженном Мюнхене. Неймар великолепным пасом вывел Мбаппе на рандеву с Нойером, и француз смог распечатать ворота "Баварии". В середине первой половины матча преимущество ПСЖ удвоил Маркиньос. Но сдаваться команда Ханс-Дитера Флика не собиралась: Шупо-Мотинг отыграл один гол ближе к перерыву.

Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса 🤩 pic.twitter.com/JQchpP7jpR — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

"Бавария" не успокоилась и на этом: во втором тайме Томас Мюллер великолепно замкнул подачу со штрафного. Однако недолго парижанам пришлось находиться не в состоянии лидеров: Килиан Мбаппе оформил дубль ближе к 70-й минуте. "Бавария" создала целую авоську моментов, которые не помогли немецкой команде догнать гостей. Итоговые 2:3 делают фаворитом ПСЖ, но счёт очень скользкий.

Матч "Порту" и "Челси" проходил не на родном для "драконов" стадионе "Драгау", а в Севилье. Сыграло ли это на руку "аристократам" или нет, но уже в первом тайме Мейсон Маунт сумел забить важный гол. Подшефные Сержиу Консейсау всячески пытались спасти игру, создав ряд неплохих моментов, да и в целом смотрелись очень уверенно, но переломить счёт на табло не удалось. Более того, Бен Чилуэлл в самом конце удвоил преимущество британцев. Итоговые 0:2 — и "Челси" добивается важнейшего преимущества перед домашним поединком.

«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию 🔀



Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»:https://t.co/FHVRyGXK96 pic.twitter.com/6s8BGNZ46H — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021