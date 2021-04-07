Блогер Савин назвал имя главного тренера ФК "Красава"
Как подчеркнул сам создатель команды, свой шанс получат не только молодые игроки, но и специалисты.
Фото © Instagram / sava9
Известный вратарь Сергей Рыжиков станет главным тренером футбольного клуба "Красава", который создаёт блогер Евгений Савин.
"В моей команде получат шанс не только молодые футболисты, но и молодой тренер! Сергей Викторович [Рыжиков], добро пожаловать. Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день, — написал Савин в своём инстаграме.
Блогер также подчеркнул, что теперь ждёт хорошего футбола в исполнении своей команды, которая планирует в следующем сезоне начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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