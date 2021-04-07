Легкоатлет Сильнов будет подавать апелляцию на решение о своей дисквалификации

Российский легкоатлет Андрей Сильнов, который был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, намерен подавать апелляцию на это решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

"С решением не согласен, буду подавать апелляцию", — заявил Сильнов в беседе с Лайфом.

Напомним, олимпийские чемпионы — легкоатлеты Наталья Антюх и Андрей Сильнов — решением Спортивного арбитражного суда были дисквалифицированы на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Авторы