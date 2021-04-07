Легкоатлет Сильнов будет подавать апелляцию на решение о своей дисквалификации
Ранее его и Наталью Антюх отстранили на четыре года.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский легкоатлет Андрей Сильнов, который был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, намерен подавать апелляцию на это решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
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"С решением не согласен, буду подавать апелляцию", — заявил Сильнов в беседе с Лайфом.
Российские легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Напомним, олимпийские чемпионы — легкоатлеты Наталья Антюх и Андрей Сильнов — решением Спортивного арбитражного суда были дисквалифицированы на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.
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