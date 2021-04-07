"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка России благодаря дублю Смолова

Московский "Локомотив" уверенно вышел в полуфинал Кубка России, обыграв на выезде футбольный клуб "Сочи" со счётом 3:1. Дублем отметился экс-игрок сборной Фёдор Смолов.

Активнее матч начали хозяева: долгое время южане старались не покидать половину поля железнодорожников, однако постепенно игра начала выравниваться. В конце тайма "Локомотив" смог выйти вперёд: Смолов здорово включился, догнал мяч и с не самой удобной позиции отправил его в дальний угол ворот Адамова.

В середине второго тайма всё тот же Смолов забил шедевральный гол, нанеся великолепный удар со средней дистанции. Помогло железнодорожникам и удаление в составе "Сочи", которое за две жёлтые получил Кирилл Заика. Однако южане сумели поразить ворота Гилерме и в меньшинстве — точный удар на счету Артура Юсупова. Но в самом конце матча Франсуа Камано сделал счёт 3:1, забив в пустые ворота.

В параллельном матче "Ахмат" смог одолеть "Уфу" благодаря точному удару Евгения Харина, который оказался самым расторопным на добивании после мощного удара Богосаваца.

Добавим, что ещё два полуфиналиста станут известны после завтрашних матчей, в которых "Крылья Советов" встретятся с "Динамо", а "Арсенал" в Туле примет ЦСКА.

Кубок России — 2020/2021 1/4 финала "Сочи" — "Локомотив" — 1:3 Голы: Юсупов — Смолов (2), Камано "Ахмат" — "Уфа" — 1:0 Гол: Харин

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