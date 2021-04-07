"Ак Барс" впервые обыграл "Авангард" и сократил отставание в полуфинальной серии

В подмосковной Балашихе завершился третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Восточной конференции, в котором казанский "Ак Барс" переиграл омский "Авангард" — 2:1.

Казанцы в первом периоде забросили две быстрые шайбы. На второй минуте защитник барсов Роман Рукавишников открыл счёт.

А шесть минут спустя нападающий Дмитрий Воронков его удвоил.

Во второй двадцатиминутке форвард "ястребов" Клим Костин один гол отыграл.

Однако больше заброшенных шайб болельщики в этот вечер не увидели, несмотря на отчаянные попытки "ястребов" ещё раз пробить вратаря барсов Тимура Билялова, у которого по итогам игры в активе 27 сейвов.

Таким образом после двух домашних поражений (1:3; 0:2) "Ак Барс" забирает первую выездную игру и сокращает счёт в серии — 1-2.

Четвёртый матч противостояния пройдёт 9 апреля также в Балашихе, после чего серия переедет в Казань.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

"Авангард" — "Ак Барс" — 1:2 (0:2; 1:0; 0:0), в серии — 2-1

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