Американцы назвали бесполезной советскую "Царь-бомбу"
Вес снаряда составлял больше 26 тонн, что значительно затрудняло его транспортировку, считают эксперты.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Советская термоядерная авиационная бомба АН602, известная под названием "Царь-бомба", названа бесполезной для ударов по США в 1960-х годах. Об этом пишет Джозеф Тревитик в американском журнале The National Interest.
В статье отмечается, что бомба была слишком тяжёлой, что усложняло её транспортировку на дальние расстояния. Из-за этого АН602 была бесполезной против противника, поскольку Соединённые Штаты обладали развитой системой противовоздушной обороны, считает Тревитик.
Эксперт напомнил, что вес АН602 был больше 26 тонн, а длина достигала восьми метров. Так как у переносящего её самолёта, советского Ту-95, не было подвесных баков, он не смог бы преодолеть расстояние от СССР до США.
Участвовавший в разработке этого снаряда физик Андрей Сахаров называл его просто "Большой бомбой", а советский лидер Никита Хрущёв – "Кузькиной матерью". ЦРУ вежливо окрестило оружие "Джо 111". Но более популярным именем, рождённым из "чувства русской гордости и чистого благоговения", стало "Царь-бомба", добавил журналист.
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