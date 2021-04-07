Американцы назвали бесполезной советскую "Царь-бомбу"

Советская термоядерная авиационная бомба АН602, известная под названием "Царь-бомба", названа бесполезной для ударов по США в 1960-х годах. Об этом пишет Джозеф Тревитик в американском журнале The National Interest.

В статье отмечается, что бомба была слишком тяжёлой, что усложняло её транспортировку на дальние расстояния. Из-за этого АН602 была бесполезной против противника, поскольку Соединённые Штаты обладали развитой системой противовоздушной обороны, считает Тревитик.

Эксперт напомнил, что вес АН602 был больше 26 тонн, а длина достигала восьми метров. Так как у переносящего её самолёта, советского Ту-95, не было подвесных баков, он не смог бы преодолеть расстояние от СССР до США.

Участвовавший в разработке этого снаряда физик Андрей Сахаров называл его просто "Большой бомбой", а советский лидер Никита Хрущёв – "Кузькиной матерью". ЦРУ вежливо окрестило оружие "Джо 111". Но более популярным именем, рождённым из "чувства русской гордости и чистого благоговения", стало "Царь-бомба", добавил журналист.

Ранее Лайф писал о том, как "секретная пушка" для российских кораблей посеяла панику в США.

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