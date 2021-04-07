Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Взломали дверь": В Москве проходят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога"

Ресурс предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Он был заблокирован ещё в марте.

7 апреля 2021, 19:49

Фото © Pixabay

Правоохранители проводят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве. Об этом сообщил его адвокат Фёдор Сирош.

"Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю", — рассказал он ТАСС.

У Роскомнадзора не нашлось претензий к Telegram после удаления крупных "ботов-пробивщиков"

У Роскомнадзора не нашлось претензий к Telegram после удаления крупных "ботов-пробивщиков"

Напомним, Telegram ранее удалил пять ботов, собирающих персональные данные: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и английскую версию How To Find Bot.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1