"Взломали дверь": В Москве проходят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога"

Правоохранители проводят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве. Об этом сообщил его адвокат Фёдор Сирош.

"Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю", — рассказал он ТАСС.