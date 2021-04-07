"Взломали дверь": В Москве проходят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога"
Ресурс предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Он был заблокирован ещё в марте.
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Правоохранители проводят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве. Об этом сообщил его адвокат Фёдор Сирош.
"Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю", — рассказал он ТАСС.
Напомним, Telegram ранее удалил пять ботов, собирающих персональные данные: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и английскую версию How To Find Bot.
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