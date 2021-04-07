Крупный пожар охватил шесть тысяч квадратов склада с бытовой химией в Люберцах. Видео © VK/ Типичные Люберцы

В подмосковных Люберцах крупный пожар охватил шесть тысяч квадратных метров склада с бытовой химией и спортивным инвентарём. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании в нежилом здании поступило в 17:51. Прибывшие на место пожарные обнаружили плотное задымление на первом этаже. В тот момент огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратов, но к 19:45 она увеличилась до пяти тысяч и на три этажа.

Здание состоит из складской и административной зон, имеет комбинированную этажность — от трёх до восьми этажей, горела трёхэтажная часть. Тушение осложнялось сильным ветром и тем, что на складе хранились легковоспламеняемые вещества, там же производится розлив шампуня.

Пожару был присвоен третий, повышенный ранг сложности. В здании существует угроза обрушения конструкций. К ликвидации возгорания был привлечён пожарный поезд, создан оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

В 21:15 огонь был локализован на площади шесть тысяч квадратных метров. В тушении участвовали 32 единицы техники и 100 человек. Отмечается, что в данный момент предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Ранее крупный пожар вспыхнул на складе резины в городе Кинеле Самарской области. Возгорание тушили двумя поездами, один человек пострадал и был госпитализирован.

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