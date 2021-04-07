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Пашинян рассказал об итогах переговоров с Путиным

Стороны обсудили наиболее значимые темы и конкретные планы и механизмы взаимодействия.

7 апреля 2021, 19:34
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65324/photos/65453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным 7 апреля прошла очень эффективно. За три часа лидеры обсудили все интересующие вопросы и детали.

"Могу сказать, что с президентом России налажены очень открытые отношения. И особенно за последние месяцы эти отношения по своему характеру стали более непосредственными", — отметил Пашинян на встрече с представителями Ассоциации армянских юристов Москвы.

Премьер-министр сообщил, что документов по итогам встречи подписано не было, но обсуждались различные соглашения, в том числе ранее подписанные в сфере безопасности. Они касаются совместной российско-армянской группировки войск и единой системы ПВО.

Пашинян добавил, что договорённости действуют в настоящее время, в ходе заседания обсуждались конкретные планы и механизмы их реализации в новой ситуации. По словам главы кабмина Армении, важнейшим вопросом для страны является реформа вооружённых сил, которая осуществляется при содействии российских коллег. Это стало одной из наиболее значимых тем на встрече с Путиным.

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Обсуждались также вопросы, связанные с возвращением пленных, региональными коммуникациями и конкретными результатами по их открытию, международными отношениями и двусторонними контактами. Пашинян заключил, что стратегическому сотрудничеству между Россией и Арменией необходимо "придать большую глубину, учитывая нынешние вызовы и сложившуюся ситуацию".

Напомним, сегодня, 7 апреля, в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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