"Химия была, но мы расстались": В России стартовала кампания в поддержку женщин с онкологическими заболеваниями

В России стартовала кампания в поддержку женщин с онкологическими заболеваниями, получившая название "Химия была, но мы расстались". Её цель – способствовать успешному лечению и реабилитации пациенток и разрушить ложные стереотипы о раке, рассказали авторы проекта Лайфу.

Как они отмечают, рак является табуированной темой в российском обществе, люди, болеющие им, вынуждены скрывать свой диагноз, они подвергаются дискриминации и остро нуждаются в поддержке. На сегодняшний день в России 1,5 миллиона женщин страдают онкологическими заболеваниями и 80% из них нуждаются в психологической помощи. А по данным ВОЗ, каждая шестая женщина в мире рано или поздно столкнётся с раком, и в такой момент важно, чтобы рядом были те, кто поможет принять диагноз и настроиться на лечение.

По словам команды проекта, для прекрасного пола важно в любых обстоятельствах оставаться желанной и привлекательной, поэтому в рамках кампании по поддержке онкобольных женщин используется метод фототерапии, запущен специальный сайт "Моя фототерапия", где желающие могут поделиться своими историями. Авторы намерены пригласить героинь участвовать в фотосессии, которая ляжет в основу выставки в Москве осенью 2021 года. Все снимки будут размещены на онлайн-ресурсе проекта. Он станет центром сообщества, где другие женщины с онкодиагнозом увидят, что красота сильнее болезни.

Кроме мотивирующих фотографий, на сайте есть полезная информация, адреса клиник, благотворительных фондов, советы экспертов. Активисты рассчитывают, что в результате рак из болезни, о которой нельзя говорить, превратится в пусть трудную, но умопостигаемую проблему, которую можно разрешить усилиями медицинских и общественных организаций.

"За свою карьеру я сняла тысячи людей, и я точно знаю, что хорошие фотографии помогают женщинам повысить самооценку. Я сама - бывший онкопациент, и понимаю, как важно иногда бывает увидеть себя глазами фотографа, чтобы узнать себя заново и победить страх. Страх сковывает. И чтобы справиться с ним, нужно открыться и рассказать о себе миру", — рассказала фотограф и автор проекта Ольга Павлова.

Вдохновляющий Манифест для проекта снял известный режиссёр Александр Семин. Поддерживают амбассадоры, для которых тема борьбы с раком стала неотъемлемой частью жизни. В частности, писательница Людмила Улицкая, журналист и автор книги и фильма "Победить рак" Катерина Гордеева, онкопсихолог Евгения Ананьева.

"Проект "Химия была, но мы расстались" вносит важный вклад в процесс социализации онкопациента, способствует улучшению психоэмоционального состояния как неотъемлемой части успешного лечения, используя фототерапию как инновационный способ психологической поддержки. Профессиональные фотосессии для онкопациенток – это практическая помощь женщинам восстановить уверенность в себе и настроиться на лечение", — уверен главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

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