Мчал на авто с поддельными номерами: подозреваемый в кровавом нападении в Петербурге задержан в Карелии

В деревне Мегреге в Карелии задержали подозреваемого в кровавом нападении у петербургской гостиницы "Рэдиссон". Ранее он изрезал ножом двух мужчин: 63-летний отец умер на месте происшествия, его 41-летний сын находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Лайфу источник, подозреваемый — Денис Виноватный 1975 года рождения. Он передвигался на чёрном автомобиле Volkswagen Golf с поддельными номерами. Сопротивления при задержании он оказывать не стал, причины зверского нападения ещё не раскрыл.

В СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание подозреваемого. В управлении уточнили, что решается вопрос об аресте 46-летнего мужчины и предъявлении ему обвинения.

Ранее в Московской области полицейский застрелил буйного мужчину, который пытался угнать машину скорой помощи и нападал на людей с лопатой.

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