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Патрушев озвучил неожиданную версию о резких словах Байдена в адрес Путина

Секретарь Совбеза РФ допустил, что американского лидера намеренно спровоцировали на такие заявления некие круги.

7 апреля 2021, 18:48
<p>Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Фото © Kremlin</p>

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Фото © Kremlin

Кремль не ждёт никаких извинений за резкие высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и надеется, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

"Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", — ответил он на вопрос, ждёт ли Россия извинений от американской стороны.

Патрушев при этом отметил, что слова Байдена были беспрецедентными — такие резкие заявления не позволяли себе даже его предшественники, которые считались самыми фанатичными противниками нашей страны, — Гарри Трумэн и Рональд Рейган. Секретарь Совбеза РФ не исключил, что американского президента намеренно спровоцировали на резкие выпады в адрес Кремля круги, заинтересованные в нарастании напряжённости между странами.

Несмотря на это, как отметил Патрушев, Россия не хочет, чтобы данный инцидент перечеркнул перспективы российско-американских встреч на высшем уровне. Он выразил надежду на то, что здравый смысл в Вашингтоне всё же возобладает и между странами начнётся предметный диалог.

В США призвали Байдена прекратить "бандитскую" политику из-за резких слов в адрес Путина

В США призвали Байдена прекратить "бандитскую" политику из-за резких слов в адрес Путина

Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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