Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определённых действий для юриста ФБК* Любови Соболь, брата блогера Алексея Навального Олега, а также муниципальных депутатов Людмилы Штейн и Константина Янкаускаса, проходящих по делу о нарушении санитарных норм. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Обвиняемым запрещаются следующие действия: выходить с 20:00 по 06:00 следующего дня за пределы жилого помещения; общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых; использовать Интернет, кроме ряда исключений; отправлять и получать почту.

Напомним, по делу о нарушении санитарных норм проходят Соболь, Олег Навальный, личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, а также участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.

Ранее Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры. Соратница Навального вступала в перепалки с судьёй и отказалась от своего адвоката.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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