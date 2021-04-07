Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального
Теперь в отношении обвиняемых действует ряд других ограничений. Например, им запрещено покидать дом в вечернее и ночное время.
Фото © ТАСС / АР / Пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определённых действий для юриста ФБК* Любови Соболь, брата блогера Алексея Навального Олега, а также муниципальных депутатов Людмилы Штейн и Константина Янкаускаса, проходящих по делу о нарушении санитарных норм. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обвиняемым запрещаются следующие действия: выходить с 20:00 по 06:00 следующего дня за пределы жилого помещения; общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых; использовать Интернет, кроме ряда исключений; отправлять и получать почту.
Напомним, по делу о нарушении санитарных норм проходят Соболь, Олег Навальный, личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, а также участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.
Ранее Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры. Соратница Навального вступала в перепалки с судьёй и отказалась от своего адвоката.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
Лента новостей
США планируют назначить спецпосланника для переговоров о прекращении строительства "Северного потока — 2"
сегодня в 18:24
"Развратное" искусство: в обнажённых скульптурах Эрмитажа усмотрели угрозу для детей
сегодня в 18:14
Психотерапевт объяснила, почему люди стали чаще ругаться матом в соцсетях
сегодня в 18:04
Выбор редакции
Петербуржец отсудил 300 тысяч у стоматолога, который оставил ему огромный шрам и чуть не отправил на тот свет
Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры
"Химия была, но мы расстались": в России стартовала кампания в поддержку женщин с онкологическими заболеваниями
В России предложили не прекращать уголовные дела о клевете и побоях по примирению сторон
Мчал на авто с поддельными номерами. Подозреваемый в кровавом нападении в Петербурге задержан в Карелии
Комментариев: 0