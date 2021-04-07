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Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального

Теперь в отношении обвиняемых действует ряд других ограничений. Например, им запрещено покидать дом в вечернее и ночное время.

7 апреля 2021, 18:27
<p>Фото © ТАСС / АР / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Фото © ТАСС / АР / Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определённых действий для юриста ФБК* Любови Соболь, брата блогера Алексея Навального Олега, а также муниципальных депутатов Людмилы Штейн и Константина Янкаускаса, проходящих по делу о нарушении санитарных норм. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Обвиняемым запрещаются следующие действия: выходить с 20:00 по 06:00 следующего дня за пределы жилого помещения; общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых; использовать Интернет, кроме ряда исключений; отправлять и получать почту.

Напомним, по делу о нарушении санитарных норм проходят Соболь, Олег Навальный, личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, а также участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Ранее Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры. Соратница Навального вступала в перепалки с судьёй и отказалась от своего адвоката.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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