Психотерапевт объяснила, почему люди стали чаще ругаться матом в соцсетях
Специалист отметила, что, как правило, люди используют мат, поскольку в силу скудного словарного запаса не могут иначе выразиться.
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С 1 февраля текущего года в России вступил в силу закон, в рамках которого в соцсетях запретили контент с ненормативной лексикой. Однако, как отмечают психологи, меньше мата в Интернете от этого не стало.
"Мы живём в стране противоречий, когда что-то нам запрещают, это вызывает ещё больший интерес, ещё большее желание это усилить. Такая характеристика у людей", — пояснила в интервью радиостанции "Комсомольская правда" психотерапевт Елена Сюр.
При этом специалист уточнила, что бывают случаи, когда с помощью нецензурной брани можно лучше донести до собеседника свою мысль. Однако чаще всего люди используют мат, поскольку в силу скудного словарного запаса не могут иначе выразиться. Сюр отметила, что в последнее время в своей практике встречает людей, старающихся реже ругаться матом. Мат — это всё-таки "такая рабоче-крестьянская история", заключила эксперт.
Ранее филолог развеял самый распространённый миф о русском мате. По словам эксперта, когда-то давно все нецензурные слова являлись общеупотребительными.
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