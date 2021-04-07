В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль — видео
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Его причины выясняются.
В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Из-за пожара полностью перекрывалось движение. Затруднение по внешней стороне Третьего транспортного кольца составило 1,8 километра.
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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили ТАСС, что площадь пожара составила 4 квадратных метра. Люди успели выбежать из машины. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в Москве выгорел целый автопарк грузовиков. Лайф публиковал видео последствий.
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