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В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль — видео

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Его причины выясняются.

7 апреля 2021, 17:35

В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Из-за пожара полностью перекрывалось движение. Затруднение по внешней стороне Третьего транспортного кольца составило 1,8 километра.

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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили ТАСС, что площадь пожара составила 4 квадратных метра. Люди успели выбежать из машины. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в Москве выгорел целый автопарк грузовиков. Лайф публиковал видео последствий.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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